ЕРАИ выявил 47 тысяч нелегальных игорных сайтов в первом полугодии 2024 года

Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) поделился результатами противодействия нелегальным игорным сайтам.

В первом полугодии 2024 года регулятор передал для блокировки 47 тысяч нелегальных игорных сайтов. Всего за три года существования ЕРАИ было зафиксировано 147 тысяч порталов нарушителей.

Замдиректора департамента развития ЕРАИ Диляра Васильева считает, что борьба с нелегальной гемблинг-индустрией станет более эффективной, если регулятор наделят полномочиями по внесению незаконных платформ в реестр запрещенных сайтов.

«Если ЕРАИ получит полномочия самостоятельно вносить незаконные платформы в реестр запрещенных сайтов, после чего передавать список для блокировки Роскомнадзору, то цепочка займет не больше двух дней (в настоящее время – несколько недель) и сильно усложнит жизнь нелегальным бизнесменам», – подчеркнула Васильева.

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