У «Ахмата» нет побед в текущем сезоне РПЛ. 3.60 – обыграет «Рубин»
«Рубин» примет «Ахмат» в 11-м туре Мир РПЛ.
Казанцы идут фаворитами за 2.22. Гости оцениваются коэффициентом 3.60. На ничью можно поставить за 3.40.
«Ахмат» – единственная команда, у которой до сих пор нет побед в текущем сезоне РПЛ. Это худший старт грозненцев в чемпионате с сезона-2013/14. Тогда «Ахмат» впервые выиграл в 11-м туре – в матче против ЦСКА (2:0).
Игра пройдет 5 октября. Начало – в 19:00 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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