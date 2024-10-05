Нулевая ничья – прогноз Алфимова на матч «Факел» – «Динамо» Махачкала

Максимилиан Алфимов сделал прогноз на матч «Факел» – «Динамо» Махачкала в рамках 11-го тура Мир РПЛ.

Автор Спортса’’ поставил на нулевую ничью с коэффициентом 6.00.

«Кажется, что это самый очевидный матч тура в плане результативности. Даже букмекеры дают не стандартный тотал 2,5 как основной, а 1,5.

В пяти домашних матчах этого сезона «Факел» забил только один гол – «Оренбургу» (и выиграл 1:0). Еще три раза сыграл 0:0, а в первой игре уступил «Акрону» 0:2. Короче говоря, есть ощущение, что Махачкала без особых проблем сдержит соперника. Плюс исторически «Факел» и «Динамо» почти друг другу не забивают, а в феврале сыграли 0:0 в товарняке.

Можно подстраховаться и взять ставку на то, что в матче будет максимум 0-1 голов – на это дают 2.23. Но мы рискнем (надо догонять команду Дорского) и предположим, что голов не будет вообще. Потому что футбол в забитии голов заключается, что ли?» – заявил Алфимов.

Матч состоится 6 октября и начнется в 14:00 мск.

Ставки на Спортсе

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