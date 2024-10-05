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Сайт «СтопИгра» для помощи зависимым от ставок перестал работать через три дня после запуска

Сервис помощи страдающим от зависимости от азартных игр «СтопИгра» на данный момент недоступен.

Сайт запустили во время форума «Азартные игры: отчисления на спорт» усилиями Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ). Однако уже сегодня он перестал быть доступен.

При переходе на сайт stopigra.ru отображается только поле введения логина и пароля, а затем он выдает ошибку 401.

Отметим, что сервис был доступен в ограниченном режиме, полноценный запуск с горячей линией и психологической помощью был запланирован на ноябрь.

Опубликовал: Максимилиан Алфимов
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