«Пользу от таких законопроектов получит только нелегальный бизнес». Оганезов – об обязательных трансляциях для букмекеров и запрете ставок должникам

Советник гендиректора БК «Фонбет» Николай Оганезов отреагировал на новые законодательные инициативы в букмекерской отрасли.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий букмекеров транслировать все события, на которые принимаются ставки. Также в первом чтении приняли законопроект, запрещающий делать ставки недееспособным лицам и должникам.

«С законопроектами по запрету ставок для должников и обязанности букмекеров обеспечивать трансляции всех спортивных событий, на которые букмекер принимает ставки, перспектива гораздо серьезнее.

Если законопроект по запрету использования кредитных карт не нанесет существенного вреда рынку, то указанные выше инициативы могут навредить не только букмекерам, но и российскому спорту в целом.

Сейчас у нас только по банковским кредитам должников — 21 млн человек. А еще в должниках оказываются, например, водители, своевременно не оплатившие штрафы, например, ПДД. И что будут делать все эти должники, которым легальный бизнес не позволит сделать ставку? Пойдут в бизнес нелегальный, который вполне доступен в Интернете. В онлайн-казино, где нет никаких ограничений и даже налог с выигрыша платить не надо.

Такому же примеру последуют и те игроки, которые не смогут поставить на то событие, трансляцию которого не смогут обеспечить в букмекерской конторе. Особенно трудности возникнут по трансляциям матчей команд низших дивизионов, так как такие трансляции в принципе не существуют.

Таким образом, аудитория фактически легального бизнеса невыверенными мерами регулирования будет выдавлена в аудиторию уже нелегальных азартных игр, которые имеют возможность беспрепятственно предоставлять свои услуги гражданам России без каких-либо ограничений, идентификации клиентов и даже налогов.

Отток аудитории в нелегальный сектор безусловно приведет к снижению выручки букмекеров. Так как в момент ставки 2% от суммы сразу удерживаются букмекером и переводятся в ЕРАИ, то будет снижаться и объем целевых отчислений в пользу спортивных федераций и лиг. Пользу от реализации таких законотворческих инициатив, к сожалению, получит только нелегальный бизнес.

Вывод здесь простой: пока не будет жестко ограничен нелегальный рынок азартных игр, реализация таких законопроектов приведет только к увеличению нелегального сектора, то есть законодателям преждевременно принимать законы в редакции этих законопроектов», – заявил заместитель председателя комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере спорта в комментарии для Спортса’’.

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