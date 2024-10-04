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BetBoom запускает в клубах акцию «Страховка на UFC» для новых гостей!

Турнир UFC 307 пройдет в Солт-Лейк-Сити в ночь с 5 на 6 октября. Начнется турнир в 01:00 по московскому времени, а основной кард ожидается в 05:00. В главном событии вечера состоится титульный поединок в полутяжелом весе между Алексом Перейрой и Халилом Раунтри. В честь этого события в клубах BetBoom для новых гостей стартует «Страховка на UFC».

Какие условия акции и период проведения?

Акция продлится с 5 по 6 октября и распространяется только на новых гостей клубов BetBoom, ранее не зарегистрированных в наземной сети букмекерской компании.

Гостю необходимо назвать на кассе промокод «UFCBB» при регистрации и совершить ставку на бои UFC 307.

Если ставка будет рассчитана как проигрышная, то BetBoom обязательно вернет фрибет равный номиналу ставки (но не более 3 000). 

Акция действует во всех клубах! Для этого нужно:

●      Найди ближайший клуб по ссылке (их более 350 по всей России!)

●      Зарегистрируйся (не забудь взять паспорт)

●      Смотри трансляцию  на больших экранах и делай ставки в клубах BetBoom!

Дополнительные подробности по акции можно узнать у персонала клубов BetBoom.

Также БК BetBoom предлагает новым гостям фрибет 1000. Для его получения необходимо назвать при регистрации промокод «UFC1000».

Все бои UFC 307 можно будет посмотреть в клубах BetBoom. Представляем список главных встреч турнира:

●      Алекс Перейра — Халил Раунтри

●      Ракель Пеннингтон — Джулианна Пенья

●      Жозе Альдо — Марио Баутиста

●      Кетлин Виейра — Кайла Харрисон

●      Роман Долидзе — Кевин Холланд

BetBoom является единственной в России букмекерской компанией с предложением All Inclusive в клубах. Заботливый персонал бесплатно предоставляет абсолютно всем гостям угощения и напитки. В большинстве заведений также проводятся фуршеты и всевозможные развлекательные мероприятия. Гостям со статусом VIP доступны дополнительные привилегии, в том числе и ежедневный кэшбэк до 15%. Следите за акциями и ищите ближайший пункт приема ставок BetBoom на карте: https://clck.ru/34cz8o.

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