BetBoom запускает в клубах акцию «Страховка на UFC» для новых гостей!

Турнир UFC 307 пройдет в Солт-Лейк-Сити в ночь с 5 на 6 октября. Начнется турнир в 01:00 по московскому времени, а основной кард ожидается в 05:00. В главном событии вечера состоится титульный поединок в полутяжелом весе между Алексом Перейрой и Халилом Раунтри. В честь этого события в клубах BetBoom для новых гостей стартует «Страховка на UFC».

Какие условия акции и период проведения?

Акция продлится с 5 по 6 октября и распространяется только на новых гостей клубов BetBoom, ранее не зарегистрированных в наземной сети букмекерской компании.

Гостю необходимо назвать на кассе промокод «UFCBB» при регистрации и совершить ставку на бои UFC 307.

Если ставка будет рассчитана как проигрышная, то BetBoom обязательно вернет фрибет равный номиналу ставки (но не более 3 000).

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Дополнительные подробности по акции можно узнать у персонала клубов BetBoom.

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Все бои UFC 307 можно будет посмотреть в клубах BetBoom. Представляем список главных встреч турнира:

● Алекс Перейра — Халил Раунтри

● Ракель Пеннингтон — Джулианна Пенья

● Жозе Альдо — Марио Баутиста

● Кетлин Виейра — Кайла Харрисон

● Роман Долидзе — Кевин Холланд

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