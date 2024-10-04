BetBoom запускает в клубах акцию «Страховка на UFC» для новых гостей!
Турнир UFC 307 пройдет в Солт-Лейк-Сити в ночь с 5 на 6 октября. Начнется турнир в 01:00 по московскому времени, а основной кард ожидается в 05:00. В главном событии вечера состоится титульный поединок в полутяжелом весе между Алексом Перейрой и Халилом Раунтри. В честь этого события в клубах BetBoom для новых гостей стартует «Страховка на UFC».
Какие условия акции и период проведения?
Акция продлится с 5 по 6 октября и распространяется только на новых гостей клубов BetBoom, ранее не зарегистрированных в наземной сети букмекерской компании.
Гостю необходимо назвать на кассе промокод «UFCBB» при регистрации и совершить ставку на бои UFC 307.
Если ставка будет рассчитана как проигрышная, то BetBoom обязательно вернет фрибет равный номиналу ставки (но не более 3 000).
Акция действует во всех клубах! Для этого нужно:
● Найди ближайший клуб по ссылке (их более 350 по всей России!)
● Зарегистрируйся (не забудь взять паспорт)
● Смотри трансляцию на больших экранах и делай ставки в клубах BetBoom!
Дополнительные подробности по акции можно узнать у персонала клубов BetBoom.
Также БК BetBoom предлагает новым гостям фрибет 1000. Для его получения необходимо назвать при регистрации промокод «UFC1000».
Все бои UFC 307 можно будет посмотреть в клубах BetBoom. Представляем список главных встреч турнира:
● Алекс Перейра — Халил Раунтри
● Ракель Пеннингтон — Джулианна Пенья
● Жозе Альдо — Марио Баутиста
● Кетлин Виейра — Кайла Харрисон
● Роман Долидзе — Кевин Холланд
BetBoom является единственной в России букмекерской компанией с предложением All Inclusive в клубах. Заботливый персонал бесплатно предоставляет абсолютно всем гостям угощения и напитки. В большинстве заведений также проводятся фуршеты и всевозможные развлекательные мероприятия. Гостям со статусом VIP доступны дополнительные привилегии, в том числе и ежедневный кэшбэк до 15%. Следите за акциями и ищите ближайший пункт приема ставок BetBoom на карте: https://clck.ru/34cz8o.
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