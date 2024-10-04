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Николай Оганезов о повышении целевых отчислений: «Цифра должна быть выверенной, чтобы не вынудить букмекеров сокращать спонсорские, маркетинговые и социальные проекты»

Советник гендиректор БК «Фонбет» Николай Оганезов высказался о возможном повышении целевых отчислений.

Ранее секретарь Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов заявил, что в Госдуме обсудят поэтапное увеличение отчислений на спорт от азартных игр.

«По поводу возможного повышения размера целевых отчислений букмекеров рассчитываем на диалог с заинтересованными структурами.

При всей сложности текущей ситуации и поставленных государством глобальных задачах по развитию российского спорта и проведению наиболее значимых в международном масштабе соревнований необходима максимально выверенная цифра размера целевых отчислений, позволяющая сохранить нынешнюю динамику роста целевых отчислений, не позволив не только стагнировать букмекерской отрасли, но даже вынужденно сокращать букмекерам свои спонсорские, маркетинговые и социальные проекты, размер которых Одес Хасаевич Байсултанов, первый заместитель министра спорта РФ, на Форуме азартных игр оценил примерно в 60 млрд рублей», – заявил Оганезов в комментарии для Спортса’’.

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Передел спорта в России: Минспорт забирает контроль над миллиардами от букмекеров

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Спортс’‘
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