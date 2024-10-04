85% всех ставок совершаются в лайве (BetBoom)

Руководитель отдела спонсорств БК BetBoom Павел Краснов рассказал о самых популярных видах спорта для ставок.

Футбол, хоккей, волейбол, баскетбол, единоборства, теннис и настольный теннис – самые популярные виды спорта у бетторов. На них приходится до 85% всего объема ставок.

«15% - это все остальные виды спорта. И эта ситуация не меняется с годами, а в последние три года даже только ухудшается», – сказал Краснов.

По данным представителя BetBoom, около 85% всего объема ставок совершаются пользователями в лайве.

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