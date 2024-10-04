85% всех ставок совершаются в лайве (BetBoom)
Руководитель отдела спонсорств БК BetBoom Павел Краснов рассказал о самых популярных видах спорта для ставок.
Футбол, хоккей, волейбол, баскетбол, единоборства, теннис и настольный теннис – самые популярные виды спорта у бетторов. На них приходится до 85% всего объема ставок.
«15% - это все остальные виды спорта. И эта ситуация не меняется с годами, а в последние три года даже только ухудшается», – сказал Краснов.
По данным представителя BetBoom, около 85% всего объема ставок совершаются пользователями в лайве.
Передел спорта в России: Минспорт забирает контроль над миллиардами от букмекеров
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «РБ Бизнес»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости