«Динамо» М – ЦСКА: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита московского дерби

Центральным событием 11-го тура РПЛ станет московское дерби между «Динамо» и ЦСКА. Встреча пройдет 6 октября на домашней арене бело-голубых и начнется в 19:00 мск.

Команды соседствуют в турнирной таблице. «Динамо» с 20 очками занимает четвертое место, ЦСКА с 17 баллами располагается на пятой строчке.

Команда Марцела Лички уверенно играет на своем поле в чемпионате – четыре победы и одно поражение. Результаты ЦСКА в гостях в целом нельзя назвать плохими – одно поражение, две ничьи и две победы в пяти играх.

В БЕТСИТИ можно получить фрибет до 2 000 ₽ за первую ставку!

«Динамо» обыграло ЦСКА в трех последних матчах РПЛ. В БЕТСИТИ поставить на очередную победу бело-голубых можно с кэфом 2.50, подстраховаться и взять Ф1 (0) можно за 1.81.

На победу ЦСКА предлагают 2.85, Ф2 (0) идет за 2.07, вероятность ничьи оценивается в 3.70.

По мнению экспертов, в предстоящем дерби можно ждать большого количества голов. На ТБ 2.5, который зашел в трех последних очных встречах, дают 1.76. На ТМ 2.5 предлагают 2.14.

Игроки БЕТСИТИ отдают предпочтение ЦСКА. На победу гостей пришлось 48% от общего числа ставок на исход, Всего 15% отдано на успех «Динамо», 37% ушло на ничью.

Поставь на матч в БЕТСИТИ с бонусом до 2000 ₽!