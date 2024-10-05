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Более половины игроков БЕТСИТИ ставят на «Спартак» в матче РПЛ с «Ростовом»

5 октября в рамках 11-го тура РПЛ «Спартак» примет на своем поле «Ростов». Встреча начнется в 19:00 мск.

После 10 матчей в сезоне красно-белые с 16 очками занимают шестое место в таблице, «Ростов» с 12 баллами находится на восьмой строчке.

Обе команды не побеждают в РПЛ в трех последних турах. У москвичей – две ничьи и поражение, у ростовчан – два проигрыша и ничья.

«Ростов» не обыгрывает «Спартак» три матча подряд – две победы красно-белых и ничья. В прошлом сезоне обе встречи остались за москвичами (2:1, 5:1).

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По мнению аналитиков БЕТСИТИ, у «Спартака» высокие шансы на очередной успех в игре с командой Валерия Карпина. На победу коллектива Деяна Станковича предлагают коэффициент 1.69, на ничью дают 4.20, на «Ростов» можно поставить за 5.20.

В четырех из пяти последних очных матчей было забито больше двух мячей. В БЕТСИТИ на ТБ 2.5 в предстоящей игре дают 1.82, ТМ 2.5 идет за 2.05.

На обмен голами, который фиксировался в семи прошлых встречах команд, предлагают 1.83.

Игроки БЕТСИТИ верят в «Спартак». На победу хозяев пришлось 58% от общего числа ставок на исход, 23% отдано на успех «Ростова», 19% ушло на ничью.

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