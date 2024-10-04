Овечкин забросит около 30 шайб в новом сезоне НХЛ, считают букмекеры
Букмекеры открыли линию на результативность Александра Овечкина в сезоне-2024/25.
На 30+ шайб нападающего «Вашингтона» в регулярном чемпионате НХЛ дают 1.85. С таким же коэффициентом можно поставить на то, что россиянин забьет меньше 30 голов.
Капитан «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 853 заброшенными шайбами, уступая только Уэйну Гретцки – 894 гола.
Новый сезон НХЛ стартует 4 октября.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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