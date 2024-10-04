«Амур» 11 лет не побеждает «Ак Барс» в Казани. 3.50 – серия прервется сегодня
«Ак Барс» примет «Амур» в раках регулярного чемпионата КХЛ.
Хабаровский клуб не побеждает «Ак Барс» в Казани с ноября 2013 года. «Амур» проиграл во всех 16 следующих выездных личных встречах.
Букмекеры дают коэффициент 3.50 на то, что «Амур» победит и прервет неудачную серию. За 1.30 можно поставить на победу «Ак Барса» с учетом овертайма и буллитов.
Матч состоится 4 октября и начнется в 19:00 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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