«Амур» 11 лет не побеждает «Ак Барс» в Казани. 3.50 – серия прервется сегодня

«Ак Барс» примет «Амур» в раках регулярного чемпионата КХЛ.

Хабаровский клуб не побеждает «Ак Барс» в Казани с ноября 2013 года. «Амур» проиграл во всех 16 следующих выездных личных встречах.

Букмекеры дают коэффициент 3.50 на то, что «Амур» победит и прервет неудачную серию. За 1.30 можно поставить на победу «Ак Барса» с учетом овертайма и буллитов.

Матч состоится 4 октября и начнется в 19:00 мск.

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