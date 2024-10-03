«Тоттенхэм» выиграл 1 из 9 последних матчей в еврокубках на выезде. 2.35 – «Ференцварош» не проиграет

«Ференцварош» примет «Тоттенхэм» во 2-м туре общего этапа Лиги Европы.

Лондонский клуб выиграл лишь 1 из 9 предыдущих матчей в еврокубках на выезде – против «Марселя» (2:1) в сезоне-2022/23.

Букмекеры дают коэффициент 2.35 на то, что «Ференцварош» не проиграет «Тоттенхэму». На победу лондонцев можно поставить за 1.60.

Матч состоится 3 октября и начнется в 19:45 мск.

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