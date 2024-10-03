11.00 – Ноэль и Лиам Галлахеры подерутся на сцене во время концертного тура Oasis
Букмекеры принимают ставки на драку братьев Ноэля и Лиама Галлахеров в первом турне после воссоединения рок-группы Oasis.
Ноэль ушел из коллектива в августе 2009 года после драки с Лиамом на фестивале под Парижем. С тех пор братья занимались сольными проектами.
О воссоединении группы было объявлено 27 августа 2024 года. Музыканты анонсировали турне по Великобритании и Ирландии, которое пройдет летом 2025 года.
Британские букмекеры дают коэффициент 11.00 на то, что браться подерутся на сцене во время концертного тура.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: телеграм-канал «че поставить»
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