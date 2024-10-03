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«Лига Ставок» призвала букмекеров к объединению

Сессия «Спорт и букмекеры: помогаем обществу вместе» стала одной из самых ярких и обсуждаемых сессий в программе Форума «Азартные игры: отчисления на спорт».

В ней приняли участие первый заместитель Министра спорта РФ Одес Байсултанов, главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер, заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза Эрика Сурикова, президент Российской Федерации баскетбола Андрей Кириленко, первый заместитель генерального продюсера, «Матч ТВ» Дмитрий Рыжков. Букмекерскую отрасль представляла Ольга Журавская, первый вице-президент «Лиги Ставок» и учредитель благотворительного фонда «Созвездие Добра», а также Алексей Бабичев, директор по коммуникациям и устойчивому развитию компании PARI.

Одес Байсултанов подчеркнул, что поддержка спорта букмекерами и развитие спортивной благотворительности по достоинству оценивается на уровне Министерства спорта РФ, а главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер рассказала, что помощь букмекерских компаний позволяет уделять больше внимания поиску молодых талантливых спортсменов.

Также, как и накануне, участники много говорили и об объединении. Ольга Журавская назвала объединение настоящим трендом спортивной отрасли и призвала игроков букмекерского рынка к совместной деятельности в спортивной благотворительности.

«Я бы хотела публично обратиться к коллегам по отрасли, представителям букмекерских компаний. В наших с вами силах объединить ресурсы и реализовывать более масштабные общественно-значимые проекты. Да, мы конкуренты в борьбе за внимание любителей спорта, но корпоративная социальная ответственность – не та сфера, где нужно соперничать. Здесь, наоборот, нужно объединиться, чтобы усилить социальный эффект».

По словам Журавской, объединение букмекеров позволит не только усилить социальный эффект от благотворительных проектов, но и укрепить имидж букмекерской отрасли как социально-ответственной.

Директор по коммуникациям и устойчивому развитию букмекерской компании PARI Алексей Бабичев поддержал идею объединения букмекеров в сфере благотворительных проектов.

Ставки на спорт
Лига Ставок
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