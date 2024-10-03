BetBoom о получении игорной лицензии в Бразилии: «Это один из ключевых рынков в Латинской Америке»

В BetBoom объяснили, зачем российский букмекер получил игорную лицензию в Бразилии.

1 января 2025-го в стране официально начнет работу легальный рынок онлайн-ставок.

«Бразилия для всех букмекерских компаний и онлайн-казино является одним из ключевых рынков в Латинской Америке.

Команда BetBoom своевременно подала заявку на получение лицензии, поэтому мы продолжаем свою операционную деятельность в настоящий момент, и, надеемся, в 2025 и далее будем радовать бразильцев своим продуктом и маркетингом», – заявил CEO BetBoom LatAm Петр Кипа.

Он отметил, что букмекер планирует делать акцент на киберспорте.

«Сейчас, например, мы делаем это вместе со стримером-миллионником Baiano в рамках чемпионата мира по League of Legends, а в декабре покажем аудитории Perfect World Shanghai Major 2024 по CS2 на португальском языке», – добавил Кипа.

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