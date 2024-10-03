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На форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» обсудили возможности развития массового спорта с участием букмекеров

2 октября в рамках сессии «Букмекеры и массовый спорт» лидеры отрасли обсудили влияние букмекеров на развитие массового спорта в России и возможности по расширению их участия в массовых спортивных мероприятиях, которые собирают не только профессионалов, но и любителейй спорта. В последние годы в рамках сотрудничества с букмекерскими компаниями был создан целый ряд масштабных проектов: они объединяют большую аудиторию и способствуют популяризации массового спорта среди населения. 

Систематические занятия спортом должны стать нормой жизни для 70% россиян к 2030 году. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе своего выступления на XI Международном форуме «Россия — спортивная держава».

При этом поддержка массовых спортивных мероприятий является добровольной и часто происходит по инициативе самих компаний:

«Массовый спорт — это то направление, где букмекеры должны именно хотеть помочь. В этом году мы с коллегами из «Фонбет» провели один из самых масштабных забегов в России —  полумарафон «Забег.РФ». Благодаря помощи от коллег мы смогли привлечь к полумарафону на 20% больше участников — порядка 40 тыс. людей по всей стране. «Забег.РФ» расширяет свою географию, у нас планируется более 30 стран, и мы также надеемся масштабировать сотрудничество с нашим партнером», — рассказал директор АНО «Гонка Героев» Денис Анников.

«Беговые активности —  важная часть нашей программы по поддержке массового спорта. Тем не менее, мы не ограничиваемся на этом: в июле в ходе ежегодного дня Московского спорта в «Лужниках» прошел кубок по настольному теннису, где было выставлено рекордное количество столов для игры — 130. Другое важное направление — это формирование доступности среды для занятия спортом», — поделилась заместитель директора по работе маркетингу Fonbet Валерия Купина. 

По словам Купиной, в рамках благотворительных активностей во время спортивных мероприятий компании удается привлекать нетипичную для благотворительности аудиторию и вовлекать в эту сферу больше людей. Так, в ходе недавних прокатов по фигурному катанию за пожертвование 500 рублей в фонд «Дорога жизни» зрители получали плюшевого медведя, а за каждого мишку, брошенного на лед, сумма пожертвования увеличивалась до 3000 рублей. В результате на благотворительность собрали 1 033 305 рублей.

Ранее сообщалось, что благотворительная программа ДоброFON стала титульным спонсором осеннего марафона «Спорт во благо». Всего в забеге приняли участие 450 человек, а по итогам мероприятия было собрано 2,5 млн рублей. Средства пойдут на развитие и поддержку обучающих и развивающих программ для людей с синдромом Дауна.

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Фонбет
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