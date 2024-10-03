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Гендиректор «Тенниси»: «С опаской ждем новости о повышении целевых отчислений. Мы начнем удобрять «теневой рынок»

Гендиректор букмекерской компании «Тенниси» Руслан Сулейманов отреагировал на новости о возможном увеличении целевых отчислений.

– Как относитесь к возможному росту целевых отчислений?

– Отрицательно. Увеличение – это дополнительная нагрузка. «Тенниси» – небольшая компания, по сравнению с нашими конкурентами. Нам особенно тяжело. Мы считаем, что на рынке должно быть разнообразие: компании должны быть как большие, так и маленькие. С разными предложениями, котировками и бонусными предложениями.

Мы ждем такие новости с опаской. Какое увеличение? Какого размера? Как оно на нас ляжет? Тяжело конкурировать с крупными компаниями, а когда еще такая нагрузка увеличится.

– Дмитрий Сергеев предположил, что букмекеры могут переложить на клиентов.

– Естественно, могут. Вроде как простой инструмент: а давай мы заставим пользователей платить целевые отчисления. В современном мире люди найдут способ играть в нелегальных БК.

Мы начнем удобрять «теневой рынок». Сейчас нелегальные букмекеры предлагают кучу способов пополнения. Люди играют в легальных БК, потому что все прозрачно и платежи бесплатные.

Если человек будет думать, что к депозиту в 1000 рублей надо докинуть 100 рублей на поддержку спорта, то он перейдет к нелегалам. А целевых отчислений станет меньше, потому что люди уйдут к нелегалам, – заявил Сулейманов.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «РБ Бизнес»
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