«Реал» впервые не забил в этом сезоне и прервал серию из 14 матчей с голами в ЛЧ
«Реал» проиграл «Лиллю» (0:1) на выезде во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Мадридский клуб не забил впервые в этом сезоне. Кроме того, прервалась 14-матчевая голевая серия «Реала» в ЛЧ.
В последний раз мадридцы не забили в Лиге чемпионов в мае 2023-го, когда уступили «Манчестер Сити» (0:4) в полуфинале турнира.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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