Замдиректора ЕРАИ Васильева: «Сервис самоограничений на совершение ставок может негативно повлиять на букмекерскую отрасль»

Заместитель директора департамента развития ЕРАИ Диляра Васильева оценила эффективность сервиса самоограничений на осуществление ставок.

«Первостепенная цель – защита граждан. Скорее всего, данное ограничение может негативно повлиять на букмекерскую отрасль, но букмекеры такую инициативу поддерживают.

Нецелесообразно обсуждать, насколько инициатива скажется на финансовых показателях», – цитирует Васильеву корреспондент Спортса’’.

Сервис «Ответственная игра» начал работу в октябре 2023-го. Он позволяет игрокам установить ограничения по суммам депозитов или запретить их на определенный срок у всех легальных российских букмекеров в одном месте.

По данным руководителя продуктового направления ЕЦУПИСа Павла Пестрякова на середину сентября, россияне установили 360 тысяч самоограничений на совершение ставок. Один человек может установить до двух ограничений.

Ставки на Спортсе

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