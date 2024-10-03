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Замдиректора ЕРАИ Васильева: «Сервис самоограничений на совершение ставок может негативно повлиять на букмекерскую отрасль»

Заместитель директора департамента развития ЕРАИ Диляра Васильева оценила эффективность сервиса самоограничений на осуществление ставок.

«Первостепенная цель – защита граждан. Скорее всего, данное ограничение может негативно повлиять на букмекерскую отрасль, но букмекеры такую инициативу поддерживают.

Нецелесообразно обсуждать, насколько инициатива скажется на финансовых показателях», – цитирует Васильеву корреспондент Спортса’’.

Сервис «Ответственная игра» начал работу в октябре 2023-го. Он позволяет игрокам установить ограничения по суммам депозитов или запретить их на определенный срок у всех легальных российских букмекеров в одном месте.

По данным руководителя продуктового направления ЕЦУПИСа Павла Пестрякова на середину сентября, россияне установили 360 тысяч самоограничений на совершение ставок. Один человек может установить до двух ограничений.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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