«Бенфика» разгромила «Атлетико» – 4:0. Победу с форой (-3) букмекеры оценивали в 24.00

«Атлетико» крупно проиграл «Бенфике» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов (0:4).

Перед матчем не было фаворита – букмекеры давали по 2.60 на каждую команду. Победа «Бенфики» с форой (-3) оценивалась в 24.00, фора (-3,5) отсутствовала в линии. Тотал больше 3,5 голов зашел за 3.20.

В следующем туре ЛЧ «Атлетико» примет «Лилль», а «Бенфика» дома сыграет против «Фейеноорда».

Ставки на Спортсе

Кубок России – безумие: три матча – три камбэка. Как это оценивали букмекеры?