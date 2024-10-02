«Ахмат» разгромил «Краснодар» в Кубке России. На фору грозненцев сыграл коэффициент 21.00
«Ахмат» разгромил «Краснодар» в 5-м туре Пути РПЛ в Фонбет Кубке России (3:0).
До матча грозненцы котировались андердогами за 4.30. На победу с форой (-2,5) предлагался коэффициент 21.00. Тотал больше 2,5 голов зашел за 1.90.
Это третье поражение «Краснодара» в текущем сезоне.
Кубок России – безумие: три матча – три камбэка. Как это оценивали букмекеры?
Опубликовала: Венера Кравченко
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости