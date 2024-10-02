  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Ахмат» разгромил «Краснодар» в Кубке России. На фору грозненцев сыграл коэффициент 21.00
3

«Ахмат» разгромил «Краснодар» в Кубке России. На фору грозненцев сыграл коэффициент 21.00

«Ахмат» разгромил «Краснодар» в 5-м туре Пути РПЛ в Фонбет Кубке России (3:0).

До матча грозненцы котировались андердогами за 4.30. На победу с форой (-2,5) предлагался коэффициент 21.00. Тотал больше 2,5 голов зашел за 1.90.

Это третье поражение «Краснодара» в текущем сезоне.

Ставки на Спортсе

Кубок России – безумие: три матча – три камбэка. Как это оценивали букмекеры?

Опубликовала: Венера Кравченко
logoФОНБЕТ Кубок России
logoАхмат
Ставки на спорт
logoКраснодар
Ставки на футбол
Рекомендуем
Ставки в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Монако» отыгрался с 0:2 в матче с загребским «Динамо». В лайве на ничью зашел коэффициент 13.00
6 минут назад
«Ювентус» в меньшинстве обыграл «Лейпциг». В лайве на победу туринцев давали 41.00
219 минут назад
«Астон Вилла» победила «Баварию», хотя подходила к матчу андердогом с коэффициентом 4.70
231 минуту назад
«Реал» проиграл «Лиллю» в ЛЧ – 0:1. Перед матчем «сливочные» котировались явными фаворитами
1743 минуты назад
4.40 – Мбаппе или Холанд побьют рекорд Роналду по голам в ЛЧ за один сезон
1сегодня, 18:12
«Ювентус» идет андердогом против «Лейпцига». Туринцы ни разу не проиграли в этом сезоне, пропустив всего один гол в 7 матчах
сегодня, 17:35
Председатель правления ЕЦУПИС о дропах: «Мы с нетерпением ждем, когда введут уголовную ответственность, потому что сейчас это безнаказанная деятельность»
2сегодня, 16:24
Спортс’’ ищет контент-менеджера для раздела «Ставки»
сегодня, 15:20Вакансия
Александр Легков: «Лыжи и биатлон – социальная нагрузка для букмекеров. Благодарен, что они вкладываются»
2сегодня, 15:02
Замминистра спорта – об участии детей в азартных играх: «Невозможно полностью ограничить ребенка от просмотра чего-либо»
сегодня, 14:44
Ко всем новостям
Последние новости
В Нидерландах ввели лимиты на депозиты в онлайн-гемблинге
сегодня, 19:34
«Атланта» – явный фаворит против «Монреаля» в МЛС. Команде Миранчука нужна победа, чтобы сохранить шансы на плей-офф
сегодня, 19:13
Махачкалинское «Динамо» отыгралось с 0:3 в матче с «Крыльями Советов». В лайве на ничью в основное время зашел коэффициент 37.00
4сегодня, 18:25
Коэффициент на победу Трампа упал после дебатов кандидатов в вице-президенты
1сегодня, 16:55
В Бразилии BetBoom вошел в список букмекеров, которым разрешено принимать ставки до конца года. 1 января в стране официально начнет работу легальный рынок онлайн-беттинга
сегодня, 15:50
Досрочная выплата +2 от Лиги Ставок: участники выиграли 49 млн рублей в первом туре Еврокубков
сегодня, 15:11Реклама
БК “Мелбет” поддерживает звездный бой в Баку: Шумков vs Мирзахалилов за пояс IBA!
сегодня, 14:00Реклама
20-летний лудоман из Костромы вскрывал машины ради игры на ставках
3сегодня, 13:56
Игроки БЕТСИТИ уверены в победе «Реала» в матче ЛЧ с «Лиллем»
сегодня, 13:38Реклама
Лейбористская партия Великобритании получила более 1 млн фунтов донатов от букмекеров
сегодня, 13:33