«Ахмат» разгромил «Краснодар» в Кубке России. На фору грозненцев сыграл коэффициент 21.00

«Ахмат» разгромил «Краснодар» в 5-м туре Пути РПЛ в Фонбет Кубке России (3:0).

До матча грозненцы котировались андердогами за 4.30. На победу с форой (-2,5) предлагался коэффициент 21.00. Тотал больше 2,5 голов зашел за 1.90.

Это третье поражение «Краснодара» в текущем сезоне.

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