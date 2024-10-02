«Атланта» – явный фаворит против «Монреаля» в МЛС. Команде Миранчука нужна победа, чтобы сохранить шансы на плей-офф

«Атланта Юнайтед» примет «Монреаль Импэкт» в МЛС.

Хозяева – явные фавориты за 1.60. На гостей можно поставить за 4.90, на ничью – за 4.60. На гол Алексея Миранчука дают коэффициент 3.20.

«Атланте» осталось провести три матча в регулярном сезоне МЛС. Команда идет 11-й в Восточной конференции и отстает на три очка от зоны стыков за плей-офф (8-9 места). «Монреаль» находится на 10-й строчке.

Игра пройдет 3 октября и начнется в 2:30 мск.

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