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  • Махачкалинское «Динамо» отыгралось с 0:3 в матче с «Крыльями Советов». В лайве на ничью в основное время зашел коэффициент 37.00
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Махачкалинское «Динамо» отыгралось с 0:3 в матче с «Крыльями Советов». В лайве на ничью в основное время зашел коэффициент 37.00

«Крылья Советов» обыграли «Динамо» Махачкала (3:3, 5:3 по пен.) в игре Пути РПЛ в Фонбет Кубке России.

Самарцы выиграли первый тайм 3:0. После этого коэффициент на ничью в основное время поднялся до 37.00 – до матча такой исход котировался за 3.30.

Во втором тайме махачкалинцы сравняли счет, забив третий мяч на 90+1 минуте. В серии 11-метровых точнее были «Крылья» – 5:3.

На тотал больше 5,5 голов в игровое время зашел коэффициент 15.5.

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Опубликовала: Венера Кравченко
logoКрылья Советов
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logoДинамо Махачкала
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