0

4.40 – Мбаппе или Холанд побьют рекорд Роналду по голам в ЛЧ за один сезон

Букмекеры принимают ставки на обновление лучшего результата по голам в Лиге чемпионов за один сезон.

Действующий рекорд принадлежит Криштиану Роналду, который в сезоне-2013/14 забил 17 мячей за «Реал» Мадрид. Букмекеры дают 4.40 на то, что Килиан Мбаппе или Эрлинг Холанд улучшат достижение португальца. Ставка на обратный исход сыграет с коэффициентом 1.17.

Новый формат турнира не подразумевает групп. Все 36 команд сведены в общую таблицу и проведут по 8 матчей. Ранее на групповом этапе клубы проводили по 6 игр.

Ставки на Спортсе

Широкая линия, анонимность, криптовалюта: что привлекает клиентов в нелегальных букмекерах и как с этим бороться

Опубликовала: Венера Кравченко
logoКриштиану Роналду
logoМанчестер Сити
logoРеал Мадрид
logoЛига чемпионов УЕФА
Ставки на спорт
logoКилиан Мбаппе
Ставки на футбол
logoЭрлинг Холанд
Рекомендуем
Ставки в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Ювентус» идет андердогом против «Лейпцига». Туринцы ни разу не проиграли в этом сезоне, пропустив всего один гол в 7 матчах
сегодня, 17:35
Председатель правления ЕЦУПИС о дропах: «Мы с нетерпением ждем, когда введут уголовную ответственность, потому что сейчас это безнаказанная деятельность»
2сегодня, 16:24
Спортс’’ ищет контент-менеджера для раздела «Ставки»
сегодня, 15:20Вакансия
Александр Легков: «Лыжи и биатлон – социальная нагрузка для букмекеров. Благодарен, что они вкладываются»
сегодня, 15:02
Замминистра спорта – об участии детей в азартных играх: «Невозможно полностью ограничить ребенка от просмотра чего-либо»
сегодня, 14:44
Ко всем новостям
Последние новости
Махачкалинское «Динамо» отыгралось с 0:3 в матче с «Крыльями Советов». В лайве на ничью в основное время зашел коэффициент 37.00
15 минут назад
Коэффициент на победу Трампа упал после дебатов кандидатов в вице-президенты
сегодня, 16:55
В Бразилии BetBoom вошел в список букмекеров, которым разрешено принимать ставки до конца года. 1 января в стране официально начнет работу легальный рынок онлайн-беттинга
сегодня, 15:50
Досрочная выплата +2 от Лиги Ставок: участники выиграли 49 млн рублей в первом туре Еврокубков
сегодня, 15:11Реклама
БК “Мелбет” поддерживает звездный бой в Баку: Шумков vs Мирзахалилов за пояс IBA!
сегодня, 14:00Реклама