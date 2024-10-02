4.40 – Мбаппе или Холанд побьют рекорд Роналду по голам в ЛЧ за один сезон
Букмекеры принимают ставки на обновление лучшего результата по голам в Лиге чемпионов за один сезон.
Действующий рекорд принадлежит Криштиану Роналду, который в сезоне-2013/14 забил 17 мячей за «Реал» Мадрид. Букмекеры дают 4.40 на то, что Килиан Мбаппе или Эрлинг Холанд улучшат достижение португальца. Ставка на обратный исход сыграет с коэффициентом 1.17.
Новый формат турнира не подразумевает групп. Все 36 команд сведены в общую таблицу и проведут по 8 матчей. Ранее на групповом этапе клубы проводили по 6 игр.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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