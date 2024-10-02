«Ювентус» идет андердогом против «Лейпцига». Туринцы ни разу не проиграли в этом сезоне, пропустив всего один гол в 7 матчах

«Лейпциг» примет «Ювентус» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Хозяева – небольшие фавориты за 2.60. На гостей можно поставить за 3.00, на ничью – за 3.30.

У «Ювентуса» нет поражений в этом сезоне и всего один пропущенный гол в 7 матчах. Если туринцы снова не проиграют, сыграет коэффициент 1.53. Если не проиграют и не пропустят, зайдет ставка за 5.20.

Матч пройдет 2 октября и начнется в 22:00 мск.

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