  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Ювентус» идет андердогом против «Лейпцига». Туринцы ни разу не проиграли в этом сезоне, пропустив всего один гол в 7 матчах
0

«Ювентус» идет андердогом против «Лейпцига». Туринцы ни разу не проиграли в этом сезоне, пропустив всего один гол в 7 матчах

«Лейпциг» примет «Ювентус» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Хозяева – небольшие фавориты за 2.60. На гостей можно поставить за 3.00, на ничью – за 3.30.

У «Ювентуса» нет поражений в этом сезоне и всего один пропущенный гол в 7 матчах. Если туринцы снова не проиграют, сыграет коэффициент 1.53. Если не проиграют и не пропустят, зайдет ставка за 5.20.

Матч пройдет 2 октября и начнется в 22:00 мск.

Ставки на Спортсе

Широкая линия, анонимность, криптовалюта: что привлекает клиентов в нелегальных букмекерах и как с этим бороться

Опубликовала: Венера Кравченко
logoЮвентус
logoЛига чемпионов УЕФА
Ставки на спорт
logoРБ Лейпциг
Ставки на футбол
Рекомендуем
Ставки в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
4.40 – Мбаппе или Холанд побьют рекорд Роналду по голам в ЛЧ за один сезон
28 минут назад
Председатель правления ЕЦУПИС о дропах: «Мы с нетерпением ждем, когда введут уголовную ответственность, потому что сейчас это безнаказанная деятельность»
2сегодня, 16:24
Спортс’’ ищет контент-менеджера для раздела «Ставки»
сегодня, 15:20Вакансия
Александр Легков: «Лыжи и биатлон – социальная нагрузка для букмекеров. Благодарен, что они вкладываются»
сегодня, 15:02
Замминистра спорта – об участии детей в азартных играх: «Невозможно полностью ограничить ребенка от просмотра чего-либо»
сегодня, 14:44
Ко всем новостям
Последние новости
Махачкалинское «Динамо» отыгралось с 0:3 в матче с «Крыльями Советов». В лайве на ничью в основное время зашел коэффициент 37.00
15 минут назад
Коэффициент на победу Трампа упал после дебатов кандидатов в вице-президенты
сегодня, 16:55
В Бразилии BetBoom вошел в список букмекеров, которым разрешено принимать ставки до конца года. 1 января в стране официально начнет работу легальный рынок онлайн-беттинга
сегодня, 15:50
Досрочная выплата +2 от Лиги Ставок: участники выиграли 49 млн рублей в первом туре Еврокубков
сегодня, 15:11Реклама
БК “Мелбет” поддерживает звездный бой в Баку: Шумков vs Мирзахалилов за пояс IBA!
сегодня, 14:00Реклама