«Ювентус» идет андердогом против «Лейпцига». Туринцы ни разу не проиграли в этом сезоне, пропустив всего один гол в 7 матчах
«Лейпциг» примет «Ювентус» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Хозяева – небольшие фавориты за 2.60. На гостей можно поставить за 3.00, на ничью – за 3.30.
У «Ювентуса» нет поражений в этом сезоне и всего один пропущенный гол в 7 матчах. Если туринцы снова не проиграют, сыграет коэффициент 1.53. Если не проиграют и не пропустят, зайдет ставка за 5.20.
Матч пройдет 2 октября и начнется в 22:00 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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