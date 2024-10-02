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Коэффициент на победу Трампа упал после дебатов кандидатов в вице-президенты

Букмекеры уравняли шансы Дональда Трампа и Камалы Харрис на победу в президентских выборах.

В США состоялись дебаты кандидатов на пост вице-президента страны: республиканца Джея Ди Вэнса (напарника Трампа) и демократа Тима Уолза (из команды Камалы Харрис).

Вэнс выступил лучше ожиданий избирателей и упрочил позиции Трампа по котировкам. Букмекеры снизили коэффициент на Дональда с 2.05 до 1.91. Столько же дают на Харрис, при этом ранее ее шансы оценивались в 1.79.

Также в линии есть ставки на то, что президентом станет Вэнс (коэффициент 67.00), Уолз (150.00), Мишель Обама (101.00) или Роберт Кеннеди-младший (251.00).

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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Рейтинг букмекеров
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