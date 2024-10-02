Замминистра спорта – об участии детей в азартных играх: «Невозможно полностью ограничить ребенка от просмотра чего-либо»
Заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов ответил на вопрос об ограничении рекламы букмекеров и недопущении детей к азартным играм.
«Абсолютно согласен с тем, что дети не являются целевой аудиторией и любые ограничения должны обсуждаться. Но нужно понимать: самообман – эта такая психологическая вещь, которой все люди занимаются.
При нынешней инфраструктуре и свободному доступу к интернету невозможно ребенка полностью ограничить от просмотра чего-либо. Только правильное воспитание, только правильный пример и так далее.
Включите родительский контроль на телевизоре или телефоне – пойдет смотреть и пользоваться другим устройством у соседей, у друзей, во дворе. Проблемы нужно решать правильно, и мы поднимаем эти вопросы», – цитирует Байсултанова корреспондент Спортса’’.
Портрет российского лудомана: много пьет, берет кредиты, проигрывает 11 тысяч в месяц, любит бонусы
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий