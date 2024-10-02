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Замминистра спорта – об участии детей в азартных играх: «Невозможно полностью ограничить ребенка от просмотра чего-либо»

Заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов ответил на вопрос об ограничении рекламы букмекеров и недопущении детей к азартным играм.

«Абсолютно согласен с тем, что дети не являются целевой аудиторией и любые ограничения должны обсуждаться. Но нужно понимать: самообман – эта такая психологическая вещь, которой все люди занимаются.

При нынешней инфраструктуре и свободному доступу к интернету невозможно ребенка полностью ограничить от просмотра чего-либо. Только правильное воспитание, только правильный пример и так далее.

Включите родительский контроль на телевизоре или телефоне – пойдет смотреть и пользоваться другим устройством у соседей, у друзей, во дворе. Проблемы нужно решать правильно, и мы поднимаем эти вопросы», – цитирует Байсултанова корреспондент Спортса’’.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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