Александр Легков: «Я благодарен букмекерам за то, что они вкладываются в спорт. Без БК PARI, которая в этом году стала партнером «Гонки Легкова», мы бы не справились»
Александр Легков выразил благодарность букмекерам, которые вкладываются в лыжный спорт.
«Мне кажется, что лыжники и биатлонисты являются для букмекеров социальной нагрузкой. Если мы говорим про футбол и хоккей, то это интересно, там есть ставки. А здесь это просто поддержание нашего вида спорта. За что я и благодарен БК PARI, которая в этом году стала титульным партнером «Гонки Легкова». Без нее мы бы не справились.
Чтобы вы понимали, на это мероприятие потратили приличную сумму денег за полтора дня, а убыток составил порядка 13 млн рублей. Поэтому только слова благодарности букмекерам, которые вкладываются в спорт, в том числе и лыжные гонки. Хотелось бы попросить, чтобы вы продолжали на том же уровне и больше внимания уделяли массовому спорту», – заявил олимпийский чемпион Сочи-2014 на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт».
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