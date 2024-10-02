Александр Легков: «Я благодарен букмекерам за то, что они вкладываются в спорт. Без БК PARI, которая в этом году стала партнером «Гонки Легкова», мы бы не справились»

Александр Легков выразил благодарность букмекерам, которые вкладываются в лыжный спорт.

«Мне кажется, что лыжники и биатлонисты являются для букмекеров социальной нагрузкой. Если мы говорим про футбол и хоккей, то это интересно, там есть ставки. А здесь это просто поддержание нашего вида спорта. За что я и благодарен БК PARI, которая в этом году стала титульным партнером «Гонки Легкова». Без нее мы бы не справились.

Чтобы вы понимали, на это мероприятие потратили приличную сумму денег за полтора дня, а убыток составил порядка 13 млн рублей. Поэтому только слова благодарности букмекерам, которые вкладываются в спорт, в том числе и лыжные гонки. Хотелось бы попросить, чтобы вы продолжали на том же уровне и больше внимания уделяли массовому спорту», – заявил олимпийский чемпион Сочи-2014 на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт».

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