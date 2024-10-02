БК “Мелбет” поддерживает звездный бой в Баку: Шумков vs Мирзахалилов за пояс IBA!
Букмекерская компания «Мелбет» с гордостью поддержала грандиозный турнир «Ночь чемпионов IBA» в Баку, став официальным спонсором этого зрелищного события. Вечер бокса собрал тысячи болельщиков и запомнился яркими поединками и триумфальной победой чемпиона Европы Всеволода Шумкова.
Главным событием вечера стал поединок за титул чемпиона мира IBA Pro в весовой категории до 57 кг, в котором сошлись чемпион Европы россиянин Всеволод Шумков и чемпион мира Миразизбек Мирзахалилов из Узбекистана.
По итогам 10 напряженных раундов Шумков одержал победу, завоевав титул чемпиона мира IBA Pro и записав на свой счет вторую победу в двух профессиональных поединках. Мирзахалилов потерпел первое поражение в карьере.
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