Реклама
0

БК “Мелбет” поддерживает звездный бой в Баку: Шумков vs Мирзахалилов за пояс IBA!

Букмекерская компания «Мелбет» с гордостью поддержала грандиозный турнир «Ночь чемпионов IBA» в Баку, став официальным спонсором этого зрелищного события. Вечер бокса собрал тысячи болельщиков и запомнился яркими поединками и триумфальной победой чемпиона Европы Всеволода Шумкова. 

Главным событием вечера стал поединок за титул чемпиона мира IBA Pro в весовой категории до 57 кг, в котором сошлись чемпион Европы россиянин Всеволод Шумков и чемпион мира Миразизбек Мирзахалилов из Узбекистана. 

По итогам 10 напряженных раундов Шумков одержал победу, завоевав титул чемпиона мира IBA Pro и записав на свой счет вторую победу в двух профессиональных поединках. Мирзахалилов потерпел первое поражение в карьере.

Ставки на спорт
натив
Мелбет
Рекомендуем
Ставки в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Спортс’’ ищет контент-менеджера для раздела «Ставки»
15 минут назадВакансия
Александр Легков: «Я благодарен букмекерам за то, что они вкладываются в спорт. Без БК PARI, которая в этом году стала партнером «Гонки Легкова», мы бы не справились»
33 минуты назад
Замминистра спорта – об участии детей в азартных играх: «Невозможно полностью ограничить ребенка от просмотра чего-либо»
51 минуту назад
20-летний лудоман из Костромы вскрывал машины ради игры на ставках
2сегодня, 13:56
Лейбористская партия Великобритании получила более 1 млн фунтов донатов от букмекеров
сегодня, 13:33
Замминистра финансов: «В России нет достаточной медицинской инфраструктуры для лечения лудомании»
53сегодня, 12:40
Недееспособным лицам и должникам по алиментам запретят делать ставки. Законопроект принят Госдумой в первом чтении
сегодня, 12:16
Букмекеров обяжут транслировать все события, на которые есть ставки. Госдума приняла законопроект в первом чтении
55сегодня, 11:38
Директор BetBoom Торлопов: «Зачастую незаконные точки азартных игр пользуются покровительством правоохранительных органов»
сегодня, 11:29
Россияне установили 360 тысяч самоограничений на совершение ставок
18сегодня, 10:55
Ко всем новостям
Последние новости
Досрочная выплата +2 от Лиги Ставок: участники выиграли 49 млн рублей в первом туре Еврокубков
24 минуты назадРеклама
Игроки БЕТСИТИ уверены в победе «Реала» в матче ЛЧ с «Лиллем»
сегодня, 13:38Реклама
FONBET поддержал создание российского спортивного фонда
сегодня, 12:26Реклама
ДоброFON отправил почти 1,5 миллиона рублей в фонд «Подарок ангелу»
сегодня, 12:01Реклама
52 из 58 выявленных в сентябре потенциальных договорных матчей сыграны в футболе (ULIS)
вчера, 19:01
В 7 домашних матчах «Байера» подряд сыграл тотал больше 2,5 голов. Букмекеры уверены, что тренд продлится в игре с «Миланом»
вчера, 17:50
BetBoom дарит всем клиентам фрибеты к UFC
вчера, 15:38Реклама
Юрий Красовский – о первом дне форума «Азартные игры: отчисления на спорт»
вчера, 15:16Реклама
«Байер» – «Милан»: игроки БЕТСИТИ назвали фаворита матча Лиги чемпионов
вчера, 14:24Реклама
«Арсенал» – «ПСЖ»: бетторы БЕТСИТИ оценили шансы лондонцев на первую победу в ЛЧ
вчера, 14:21Реклама