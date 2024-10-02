Игроки БЕТСИТИ уверены в победе «Реала» в матче ЛЧ с «Лиллем»

2 октября в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов мадридский «Реал» сыграет с «Лиллем». Встреча пройдет на домашней арене французского клуба и начнется в 22:00 мск.

В первом туре ЛЧ мадридцы дома обыграли «Штутгарт» (3:1). Королевский клуб в хорошей форме на старте сезона – у команды Карло Анчелотти девять побед, три ничьи и ни одного поражения.

«Лилль» в первом туре ЛЧ неудачно съездил в Португалию, где уступил 0:2 «Спортингу». Коллектив Бруно Генезио выиграл только один матч из последних шести, еще одна встреча завершилась вничью, в остальных четырех «Лилль» проиграл.

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По оценкам аналитиков БЕТСИТИ, «Реал» – фаворит предстоящего матча. На победу испанского клуба можно поставить с коэффициентом 1.57, на «Лилль» дают 6.00, ничья идет за 4.50.

Для тех, кто уверен во внушительной победе «Реала», хорошим вариантом будет Ф2 (-1.5) за 2.40.

Эксперты считают, что встреча будет результативной. На ТБ 2.5 дают 1.69, ТБ 3.5 можно взять за 2.65.

Предпосылки к большому количеству голов есть. Более двух мячей было в четырех из шести последних матчей «Лилля» и в трех из четырех игр «Реала».

Бетторы БЕТСИТИ уверены в победе мадридцев. На победу гостей ушел 91% от общего числа ставок на исход, 6% отдано на ничью, на успех хозяев пришлось 3% ставок.

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