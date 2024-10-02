Реклама
0

Игроки БЕТСИТИ уверены в победе «Реала» в матче ЛЧ с «Лиллем»

2 октября в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов мадридский «Реал» сыграет с «Лиллем». Встреча пройдет на домашней арене французского клуба и начнется в 22:00 мск.

В первом туре ЛЧ мадридцы дома обыграли «Штутгарт» (3:1). Королевский клуб в хорошей форме на старте сезона – у команды Карло Анчелотти девять побед, три ничьи и ни одного поражения.

«Лилль» в первом туре ЛЧ неудачно съездил в Португалию, где уступил 0:2 «Спортингу». Коллектив Бруно Генезио выиграл только один матч из последних шести, еще одна встреча завершилась вничью, в остальных четырех «Лилль» проиграл.

В БЕТСИТИ можно получить фрибет до 2 000 ₽ за первую ставку!

По оценкам аналитиков БЕТСИТИ, «Реал» – фаворит предстоящего матча. На победу испанского клуба можно поставить с коэффициентом 1.57, на «Лилль» дают 6.00, ничья идет за 4.50.

Для тех, кто уверен во внушительной победе «Реала», хорошим вариантом будет Ф2 (-1.5) за 2.40.

Эксперты считают, что встреча будет результативной. На ТБ 2.5 дают 1.69, ТБ 3.5 можно взять за 2.65.

Предпосылки к большому количеству голов есть. Более двух мячей было в четырех из шести последних матчей «Лилля» и в трех из четырех игр «Реала».

Бетторы БЕТСИТИ уверены в победе мадридцев. На победу гостей ушел 91% от общего числа ставок на исход, 6% отдано на ничью, на успех хозяев пришлось 3% ставок.

Поставь на матч в БЕТСИТИ с бонусом до 2000 ₽!

Ставки на спорт
натив
Рекомендуем
Ставки в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
20-летний лудоман из Костромы вскрывал машины ради игры на ставках
9 минут назад
Лейбористская партия Великобритании получила более 1 млн фунтов донатов от букмекеров
32 минуты назад
Замминистра финансов: «В России нет достаточной медицинской инфраструктуры для лечения лудомании»
35сегодня, 12:40
Недееспособным лицам и должникам по алиментам запретят делать ставки. Законопроект принят Госдумой в первом чтении
сегодня, 12:16
Букмекеров обяжут транслировать все события, на которые есть ставки. Госдума приняла законопроект в первом чтении
51сегодня, 11:38
Директор BetBoom Торлопов: «Зачастую незаконные точки азартных игр пользуются покровительством правоохранительных органов»
сегодня, 11:29
Россияне установили 360 тысяч самоограничений на совершение ставок
15сегодня, 10:55
Директор PARI Кучмин об офшорных букмекерах: «Мы вытесняем клиента в нелегальное поле, закручивая гайки легальным букмекерам»
сегодня, 10:25
Замминистра спорта об объединении федераций: «Не нужно доходить до маразма. Скоро будет так, что прыжок влево – одна федерация, прыжок вправо – вторая»
1сегодня, 09:35
«Мы вас услышим, но сделаем так, как считаем нужным. Не нравится – ваши проблемы». Замминистра спорта Байсултанов про объединение федераций
4сегодня, 09:16
Ко всем новостям
Последние новости
БК “Мелбет” поддерживает звездный бой в Баку: Шумков vs Мирзахалилов за пояс IBA!
5 минут назадРеклама
FONBET поддержал создание российского спортивного фонда
сегодня, 12:26Реклама
ДоброFON отправил почти 1,5 миллиона рублей в фонд «Подарок ангелу»
сегодня, 12:01Реклама
52 из 58 выявленных в сентябре потенциальных договорных матчей сыграны в футболе (ULIS)
вчера, 19:01
В 7 домашних матчах «Байера» подряд сыграл тотал больше 2,5 голов. Букмекеры уверены, что тренд продлится в игре с «Миланом»
вчера, 17:50
BetBoom дарит всем клиентам фрибеты к UFC
вчера, 15:38Реклама
Юрий Красовский – о первом дне форума «Азартные игры: отчисления на спорт»
вчера, 15:16Реклама
«Байер» – «Милан»: игроки БЕТСИТИ назвали фаворита матча Лиги чемпионов
вчера, 14:24Реклама
«Арсенал» – «ПСЖ»: бетторы БЕТСИТИ оценили шансы лондонцев на первую победу в ЛЧ
вчера, 14:21Реклама
BetBoom стал партнером Федерации городошного спорта России
30 сентября, 14:07Реклама