Лейбористская партия Великобритании получила более 1 млн фунтов донатов от букмекеров
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и три члена его кабинета получили крупные пожертвования от представителей сектора азартных игр.
По данным The Times, члены лейбористской партии получили в общей сложности 1,08 млн фунтов стерлингов в качестве подарков от представителей игорного сектора.
Так, во время летней предвыборной кампании Стармер получил 25 тысяч фунтов стерлингов от Питера Коутса, председателя Bet365.
Крупнейший жертвователь лейбористской партии – владелец казино Дерек Уэбб. В этом году он пожертвовал лейбористам 750 тысяч фунтов стерлингов, в прошлом – 300 тысяч фунтов.
Уэбб является сторонником реформы игорного бизнеса, предложенной лейбористами. Он поддержал успешную кампанию по ограничению терминалов фиксированных ставок (fixed-odds betting terminals) и другие инициативы лейбористов в секторе азартных игр.
Лейбористы также получили деньги от Ричарда Флинта, бывшего исполнительного директора Sky Bet, и от лорда Мендельсона, чья фирма Red Capital Limited связана с игорным сектором.
Портрет российского лудомана: много пьет, берет кредиты, проигрывает 11 тысяч в месяц, любит бонусы
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий