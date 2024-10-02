Лейбористская партия Великобритании получила более 1 млн фунтов донатов от букмекеров

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и три члена его кабинета получили крупные пожертвования от представителей сектора азартных игр.

По данным The Times, члены лейбористской партии получили в общей сложности 1,08 млн фунтов стерлингов в качестве подарков от представителей игорного сектора.

Так, во время летней предвыборной кампании Стармер получил 25 тысяч фунтов стерлингов от Питера Коутса, председателя Bet365.

Крупнейший жертвователь лейбористской партии – владелец казино Дерек Уэбб. В этом году он пожертвовал лейбористам 750 тысяч фунтов стерлингов, в прошлом – 300 тысяч фунтов.

Уэбб является сторонником реформы игорного бизнеса, предложенной лейбористами. Он поддержал успешную кампанию по ограничению терминалов фиксированных ставок (fixed-odds betting terminals) и другие инициативы лейбористов в секторе азартных игр.

Лейбористы также получили деньги от Ричарда Флинта, бывшего исполнительного директора Sky Bet, и от лорда Мендельсона, чья фирма Red Capital Limited связана с игорным сектором.

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