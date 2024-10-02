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Замминистра финансов: «В России нет достаточной медицинской инфраструктуры для лечения лудомании»

Заместитель министра финансов Иван Чебесков заявил о невозможности лечения зависимости от азартных игр в России.

«Были предложения решать эту проблему через направление каких-то фондов лечения лудомании, но с этим сейчас сложно, потому что у нас нет достаточной медицинской инфраструктуры.

Но социальная реклама проблемы, которая может возникнуть, или возможность инвестировать свои средства вместо того, чтобы играть, вполне может подействовать.

Поэтому мы видим это как некий инструмент, который букмекеры могут использовать для того, чтобы помочь тем, у кого есть какие-то проблемы», – заявил Чебесков.

Ранее Минфин предлагал обязать организаторов азартных игр размещать на своих сайтах предупреждение о рисках и возможных последствиях участия в азартных играх.

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Портрет российского лудомана: много пьет, берет кредиты, проигрывает 11 тысяч в месяц, любит бонусы

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «РБ Бизнес»
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