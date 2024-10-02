Букмекеров обяжут транслировать все события, на которые есть ставки. Госдума приняла законопроект в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий букмекеров показывать трансляции всех турниров, на которые они принимают ставки.

На данный момент показ трансляций – обязательное требование только для тотализаторов при приеме ставок в ППС, но после принятия закона вести трансляции обяжут и букмекеров.

«Организатор азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе при приеме ставок в пункте приема обязан обеспечить возможность наблюдать развитие и исход события, от которого зависит результат пари, в том числе при помощи специального оборудования.

Организатор азартных игр при приеме интерактивных ставок обязан обеспечить возможность наблюдать развитие и исход события, от которого зависит результат пари, путем размещения на своем сайте видеотрансляции в режиме реального времени соответствующего события либо ссылки на сайт, обеспечивающей доступ к видеотрансляции», – сказано в тексте законопроекта.

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