Замминистра спорта об объединении федераций: «Не нужно доходить до маразма. Скоро будет так, что прыжок влево – одна федерация, прыжок вправо – вторая»

Заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов ответил на вопрос, чем будет полезно грядущее объединение спортивных федераций.

Ранее стало известно, что федерации по водным видам спорта объединятся в одну вслед за гимнастическими федерациями.

“Вы даже не представляете, с какими фантазиями к нам приходят на признание видом спорта, федерацией и так далее. Не зря говорил, что у нас более 191 тысячи организаций, которые якобы занимаются развитием видов спорта, что в корне не соответствует действительности.

Но дело тут не в объединении. Вопрос в том, почему допустили в свое время разъединение? Было направление. Потом создали две федерации, потом три, потом четыре. Скоро будет так, что прыжок влево – одна федерация, прыжок вправо – вторая федерация. Не нужно доходить до маразма.

То, что в мире что-то создали, это не означает, что мы на автомате должны тоже создавать. Посмотрите, какие экзотические федерации существуют?

Вот, вчера разговаривали о гендерном праве. А куда девать обычаи, нравы, народности России? Мы из-за спорта должны во всем ложиться под всех? МОК рекомендовал минимум 10% ЛГБТ* в каждой сборной.

Государство поставило задачу, мы ее решаем”, – цитирует Байсултанова корреспондент Спортса’’.

* признана экстремистской в РФ.

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