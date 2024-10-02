«Мы вас услышим, но сделаем так, как считаем нужным. Не нравится – ваши проблемы». Замминистра спорта Байсултанов про объединение федераций

Заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов высказался об объединении спортивных федераций по разным видам спорта.

«Министерство спорта ни в каком виде не может вмешаться в деятельность федерации. Так сделали федерации, используя свой ресурс.

Объединение только началось. Если оно будет и будет правильно поставлено, но я за то, чтобы наши спортсмены получали [деньги], но только за достойный результат. Там, где можно посчитать секунды/метры/килограммы среднемировой результат, возьмем штангу, сколько в мире и у нас. Минимум 10-15% ниже.

В легкой атлетике только Шубенков смог норматив выполнить. Остальные что делают в сборной? Там люди, за 40 лет, результат ниже КМС, да потому что некий уважаемый тренер решил, что он может выстрелить. Да уже не может он. Только в интеллектуальных видах спорта.

Если есть регулятор, он должен быть регулятором, а не видимостью. Я абсолютно поддерживаю Дегтярева. Он за то, чтобы была централизация. Она должна быть, и она будет.

Кого-то задевает, кого-то нет. Давайте выпрямлять, чтобы этого не было. А то любой вопрос – администрация, аппарат, все остальные, Минспорт в последнюю очередь. Так не должно быть. Минспорт в первую очередь – все остальные дальше.

Ваше мнение мы услышим, но сделаем так, как считаем нужным. Если не нравится, извините, ваши проблемы», – цитирует Байсултанова корреспондент Спортса’’.

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