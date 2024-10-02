Ирина Винер: «Почему результаты внутренних соревнований не приравниваются к Олимпийским играм? Почему букмекеры не могут выплачивать те же самые награды?»

Ирина Винер призвала приравнять результаты внутренних российских соревнований к Олимпийским играм.

«В нашем министерстве спорта есть позиция по поводу того, будем ли выступать флагом нейтральным и будем оформлять документы, все-таки наклоним голову и будем делать то, что говорят?

Почему результаты внутренних соревнований не приравниваются к Олимпийским играм? Я застала то время, когда были Спартакиады СССР, где борьба была не менее острая, чем на Олимпийских играх.

Почему у нас букмекеры не могут выплачивать те же самые награды для тех, кто выиграл какие-то огромные [внутренние] соревнования, кубки, турниры объединенных федераций?» – приводит слова Винер корреспондент Спортса’’ с форума «Азартные игры: отчисления на спорт».

Ставки на Спортсе

Портрет российского лудомана: много пьет, берет кредиты, проигрывает 11 тысяч в месяц, любит бонусы