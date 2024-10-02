Тимур Гурцкая сделал прогноз на матч «Динамо» – «Спартак» с коэффициентом 21.00
Тимур Гурцкая сделал прогноз на кубковый матч «Динамо» – «Спартак».
Амбассадор «Фонбет» поставил на победу «Динамо» со счетом 3:1 с коэффициентом 21.00.
«Еще свежи в памяти яркие 2:2 в чемпионате, а нас снова ждет это сумасшедшее дерби. Точные составы на кубковую встречу угадать невозможно, но, думаю, изменения будут большие.
Предвижу открытый и яркий футбол. «Динамо» играет дома, снова будет полный стадион, поэтому поставлю на победу бело-голубых. Но не просто на победу, а на точный счет 3:1», – заявил Гурцкая.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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