Тимур Гурцкая сделал прогноз на матч «Динамо» – «Спартак» с коэффициентом 21.00

Тимур Гурцкая сделал прогноз на кубковый матч «Динамо» – «Спартак».

Амбассадор «Фонбет» поставил на победу «Динамо» со счетом 3:1 с коэффициентом 21.00.

«Еще свежи в памяти яркие 2:2 в чемпионате, а нас снова ждет это сумасшедшее дерби. Точные составы на кубковую встречу угадать невозможно, но, думаю, изменения будут большие.

Предвижу открытый и яркий футбол. «Динамо» играет дома, снова будет полный стадион, поэтому поставлю на победу бело-голубых. Но не просто на победу, а на точный счет 3:1», – заявил Гурцкая.

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