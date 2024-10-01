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«Эдмонтон» – главный фаворит Кубка Стэнли в сезоне-2024/25 по версии букмекеров

Букмекеры считают, что «Эдмонтон» выиграет Кубок Стэнли в сезоне-2024/25.

Финалист минувшего розыгрыша плей-офф НХЛ оценен в 9.00. Коэффициент 10.00 получили сразу пять клубов.

Победитель Кубка Стэнли-2025 по версии букмекеров:

1. «Эдмонтон» – 9.00;

2-6. «Нью-Джерси» – 10.00;

2-6. «Каролина» – 10.00;

2-6. «Даллас» – 10.00;

2-6. «Флорида» – 10.00;

2-6. «Колорадо» – 10.00;

7-8. «Рейнджерс» – 13.00;

7-8. «Торонто» – 13.00;

9. «Ванкувер» – 15.00;

10. «Вегас» – 17.00.

Ставки на Спортсе

«Спарта» непобедима в ЛЧ, а в нее не верят букмекеры. Зря: форы на чехов − находка

Опубликовала: Венера Кравченко
logoНью-Джерси
logoРейнджерс
logoТоронто
logoКаролина
logoФлорида
logoКубок Стэнли
logoВанкувер
logoКолорадо
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