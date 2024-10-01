«Эдмонтон» – главный фаворит Кубка Стэнли в сезоне-2024/25 по версии букмекеров
Букмекеры считают, что «Эдмонтон» выиграет Кубок Стэнли в сезоне-2024/25.
Финалист минувшего розыгрыша плей-офф НХЛ оценен в 9.00. Коэффициент 10.00 получили сразу пять клубов.
Победитель Кубка Стэнли-2025 по версии букмекеров:
1. «Эдмонтон» – 9.00;
2-6. «Нью-Джерси» – 10.00;
2-6. «Каролина» – 10.00;
2-6. «Даллас» – 10.00;
2-6. «Флорида» – 10.00;
2-6. «Колорадо» – 10.00;
7-8. «Рейнджерс» – 13.00;
7-8. «Торонто» – 13.00;
9. «Ванкувер» – 15.00;
10. «Вегас» – 17.00.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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