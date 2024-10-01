52 из 58 выявленных в сентябре потенциальных договорных матчей сыграны в футболе (ULIS)
Большая часть потенциальных договорных матчей в сентябре пришлась на футбол.
Организация United Lotteries for Integrity in Sports (ULIS) опубликовала ежемесячный отчет за сентябрь, в котором сообщается о 58 подозрительных матчах в четырех видах спорта.
На футбол пришлось 52 матча, что составляет почти 90% от общего числа подозрительных игр. Также подозрения возникли по матчам в гандболе (3 игры), теннисе (2) и киберспорте (1).
По сравнению с августом число подозрительных игр увеличилось – 58 против 43.
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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Sportclan
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