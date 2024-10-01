Лудоманию часто провоцирует низкий уровень доходов или наличие финансовых проблем (Better)
Компания Better провела в России исследование причин возникновения игровой зависимости.
В ходе исследования были выявлены основные факторы и мотивы лудоманов, сообщает корреспондент Спортса’’ Максимилиан Алфимов.
Аналитики разделили их на три категории:
1. Экономические. Игровую зависимость часто провоцирует низкий уровень доходов или наличие финансовых проблем, которые человек стремиться решить в краткие сроки.
2. Поведенческие. Ставки привлекают определенный тип личности: людей больше интересуют эмоции, а не улучшение финансового положения.
3. Социальные. Риску возникновения зависимости более подвержен человек без хобби и увлечений, а также с большим количеством семейных проблем, который находит единомышленников, обсуждая с ними свой досуг.
Портрет российского лудомана: много пьет, берет кредиты, проигрывает 11 тысяч в месяц и любит бонусы
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