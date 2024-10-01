«Байер» – «Милан»: игроки БЕТСИТИ назвали фаворита матча Лиги чемпионов

1 октября в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов сыграют «Байер» и «Милан». Встреча пройдет в Леверкузене и начнется в 22:00 мск.

«Байер» вернулся в ЛЧ крупной победой на выезде с «Фейеноордом» (4:0). «Милан» в стартовом туре уступил на своем поле «Ливерпулю» (1:3).

Обе команды в неплохой форме. Леверкузенцы выиграли три из четырех последних игр, а в минувшем туре Бундеслиги остановили победную поступь «Баварии» (1:1).

«Милан» после неудачи с «Ливерпулем» выиграл две встречи в Серии А. Победная серия команды Паоло Фонсеки в национальном чемпионате составляет уже три матча.

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По мнению аналитиков БЕТСИТИ, шансы «Байера» на победу в предстоящем поединке значительно выше. На успех команды Хаби Алонсо предлагают коэффициент 1.65, на миланцев дают 5.10, ничья идет за 4.50.

Эксперты уверенны, что в матче будет много голов. В БЕТСИТИ на ТБ 2.5 предлагают 1.52, рискнуть и взять ТБ 3.5 можно за 2.32.

Ставка на результативный футбол смотрится перспективно. Больше двух голов было в четырех из пяти матчей «Байера» и во всех семи встречах «Милана» в сезоне.

50% бетторов БЕТСИТИ поставили на победу «Байера». На успех «Милана» пришлось 24% от общего числа ставок на исход, еще 26% ушло на ничью.

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