«Арсенал» – «ПСЖ»: бетторы БЕТСИТИ оценили шансы лондонцев на первую победу в ЛЧ

1 октября в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся «Арсенал» и «ПСЖ». Встреча пройдет в Лондоне и начнется в 22:00 мск.

В стартовом матче ЛЧ «Арсенал» сыграл вничью 0:0 с «Аталантой». Английский клуб мог и вовсе остаться без очков, но бергамаски в начале второго тайма не реализовали пенальти. «ПСЖ» в первом туре обыграл 1:0 «Жирону». Победу парижанами принес автогол на 90-й минуте.

Обе команды еще не проигрывали в текущем сезоне. Команда Микеля Артеты победила в пяти матчах и трижды сыграла вничью, коллектив Луиса Энрике победил в шести из семи проведенных игр.

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По мнению аналитиков БЕТСИТИ, «Арсенал» – фаворит предстоящего матча. На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1.72 , на гостей дают 5.00 , ничья идет за 4.10 .

Эксперты считают, что встреча получится результативной. На ТБ 2.5 дают 1.77 . Этот исход зашел в трех последних играх «Арсенала» и в пяти из семи матчей «ПСЖ».

Для тех, кто не верит в голевую феерию во встрече лондонцев с парижанами, БЕТСИТИ предлагает 2.12 на ТМ 2.5.

Бетторы БЕТСИТИ отдают предпочтение «Арсеналу». На победу команды Артеты пришлось 49% от общего числа ставок на исход, 23% ушло на ничью, на успех коллектива парижан отдано 28% ставок.

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