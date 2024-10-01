Михаил Дегтярев: «Лудомания – зло, но теневой рынок – большее зло. Нужно выводить его из тени»

Министр спорта Михаил Дегтярев высказался о проблеме лудомании и теневого букмекерского рынка в России.

По данным компании Better, игровой зависимостью в тяжелой и очень тяжелой форме страдают 12% россиян.

«Лудомания – зло, но теневой рынок – большее зло. Нужно выводить его из тени», – передает слова Дегтярева корреспондент Спортса’’ Максимилиан Алфимов.

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Портрет российского лудомана: много пьет, берет кредиты, проигрывает 11 тысяч в месяц и любит бонусы