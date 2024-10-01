Дмитрий Сергеев о проекте «СтопИгра»: «Цель – помогать людям в борьбе с лудоманией. Неважно, какой тип зависимости к этому привел»

Управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев прокомментировал запуска проекта «СтопИгра».

«СтопИгра» – это единый центр помощи по проблемам, связанным с азартными играми. На сайте проекта можно пройти тест «на лудомана», ознакомиться с рекомендациями и данными исследований о лудомании.

В будущем авторы проекта планируют внедрить горячую линию, помощь психологов и других специалистов.

«Год назад, на прошлом букмекерском форуме, я презентовал нашу идею – проект «СтопИгра». Сегодня ЕРАИ официально объявляет о запуске проекта «СтопИгра» под своей инициативой и управлением.

Как говорится, обещал – сделал. Надеюсь, что данный проект поможет тысячам людей, страдающих игровой зависимостью», – написал Сергеев в телеграме.

«Когда человек болеет, он болеет. Человек может лудить в офлайн-казино, в онлайн-казино, на лотереях, на ставках на спорт. Это неважно.

Цель проекта – помогать людям в борьбе с лудоманией. Неважно, какой тип зависимости привел к этому. Лечить нужно все», – цитирует Сергеева корреспондент Спортса’’ Максимилиан Алфимов.

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