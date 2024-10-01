Рынок онлайн-ставок в России вырастет на 30% в 2025 году (ЕЦУПИС)

В России ожидается значительный рост рынка онлайн-ставок.

Об этом на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» сообщил коммерческий директор ЕЦУПИС Артем Сычев.

«Последние два года рынок рос на 40% год к году.

Мы считаем, что в 2025 году рынок вырастет на 30%», – передает слова Сычева корреспондент Спортса’’ Максимилиан Алфимов.

Ставки на Спортсе

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