Рынок онлайн-ставок в России вырастет на 30% в 2025 году (ЕЦУПИС)
В России ожидается значительный рост рынка онлайн-ставок.
Об этом на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» сообщил коммерческий директор ЕЦУПИС Артем Сычев.
«Последние два года рынок рос на 40% год к году.
Мы считаем, что в 2025 году рынок вырастет на 30%», – передает слова Сычева корреспондент Спортса’’ Максимилиан Алфимов.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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