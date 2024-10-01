2 711 рублей – средний размер пополнения счета в БК. Доля транзакций через СБП выросла на 40%
ЕЦУПИС представил данные по транзакциям в пользу букмекерский компаний за последний год.
Средний размер ввода на сайт БК достиг 2 711 рублей, вывода – 9 345 рублей. Самая распространенная сумму пополнения счета в букмекерской компании – 1000 рублей.
Около 364 тысяч пользователей совершают от 6 до 25 транзакций в месяц, что составляет 75,29% от оборота по транзакциям.
По сравнению с прошлым годом доля транзакций через СБП выросла до 40%.
Фавориты РПЛ после 10 туров: вероятность титула «Зенита» упала, главный соперник – «Краснодар», в «Спартак» не верят
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости