2 711 рублей – средний размер пополнения счета в БК. Доля транзакций через СБП выросла на 40%

ЕЦУПИС представил данные по транзакциям в пользу букмекерский компаний за последний год.

Средний размер ввода на сайт БК достиг 2 711 рублей, вывода – 9 345 рублей. Самая распространенная сумму пополнения счета в букмекерской компании – 1000 рублей.

Около 364 тысяч пользователей совершают от 6 до 25 транзакций в месяц, что составляет 75,29% от оборота по транзакциям.

По сравнению с прошлым годом доля транзакций через СБП выросла до 40%.

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