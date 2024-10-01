Михаил Дегтярев: «Российский спортивный фонд будет аккумулировать все средства от ставок на события за пределами России. Закон примут до конца года»

Законопроект о создании российского спортивного фонда будет принят до конца года.

Об этом на пленарной сессии форума АИС-2024 сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

«До конца года закон будет принят.

Российский спортивный фонд – что это такое? Это некоммерческая организация, подведомственная Министерству спорта, которая будет аккумулировать все средства от ставок на события, которые произошли за пределами России, в организации которых не принимали участие российские федерации, лиги и т.д.

Фонд создается президентом для того, чтобы расширить возможности для помощи российскому спорту, в том числе для поддержки олимпийского и паралимпийского комитета, чтобы они с протянутой рукой не ходили по миру, по спонсорам, по букмекерам», – сказал Дегтярев.

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