«Арсенал» – явный фаворит матча с «ПСЖ» по версии букмекеров. На лондонцев дают 1.72

«Арсенал» встретится с «ПСЖ» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Лондонский клуб котируется фаворитом встречи по версии букмекеров за 1.72. На победу парижан дают 4.90, на ничью – 3.90.

«ПСЖ» ни разу не побеждал «Арсенал» – 3 поражения, 3 ничьи.

Матч состоится 1 октября и начнется в 22:00 мск.

Ставки на Спортсе

Фавориты РПЛ после 10 туров: вероятность титула «Зенита» упала, главный соперник – «Краснодар», в «Спартак» не верят