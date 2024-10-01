«Арсенал» – явный фаворит матча с «ПСЖ» по версии букмекеров. На лондонцев дают 1.72
«Арсенал» встретится с «ПСЖ» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Лондонский клуб котируется фаворитом встречи по версии букмекеров за 1.72. На победу парижан дают 4.90, на ничью – 3.90.
«ПСЖ» ни разу не побеждал «Арсенал» – 3 поражения, 3 ничьи.
Матч состоится 1 октября и начнется в 22:00 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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