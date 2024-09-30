«Факел» – явный кандидат на прямой вылет из РПЛ по версии букмекеров

Букмекеры обновили котировки на итоги сезона РПЛ.

Главным претендентов на вылет считается «Факел», который делит последнюю строчку в турнирной таблице с «Ахматом».

На прямой вылет воронежцев можно поставить за 1.90. Грозненский клуб – второй претендент на вылет в Первую лигу с коэффициентом 3.05.

На прямой вылет махачкалинского «Динамо» и «Акрона», которые котировались явными претендентами на понижение в классе до старта сезона, дают 5.00 и 4.50.

Ставки на Спортсе

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