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«Факел» – явный кандидат на прямой вылет из РПЛ по версии букмекеров

Букмекеры обновили котировки на итоги сезона РПЛ.

Главным претендентов на вылет считается «Факел», который делит последнюю строчку в турнирной таблице с «Ахматом».

На прямой вылет воронежцев можно поставить за 1.90. Грозненский клуб – второй претендент на вылет в Первую лигу с коэффициентом 3.05.

На прямой вылет махачкалинского «Динамо» и «Акрона», которые котировались явными претендентами на понижение в классе до старта сезона, дают 5.00 и 4.50.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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